Рынска подвинула Скабееву в скандальном рейтинге после интервью Собчак

Скандальная журналистка Божена Рынска возглавила рейтинг самых затравленных медиаперсон. Согласно результатам исследования компании «Крибрум», в период с 22 по 28 марта 33,5% упоминаний Рынски в интернете носили негативный характер.
«Новый „Рейтинг травли“ возглавила вдова российского политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска», — пишет RT. Поводом для волны негатива в ее адрес стало интервью телеведущей Ксении Собчак. В частности, Рынска призналась, что просила мужа «сначала что-то завещать», а потом сводить счеты с жизнью. Также вдова заявила, что собирается завести ребенка от погибшего супруга с помощью замороженных эмбрионов. Данные высказывания вызвали наиболее пристальное внимание пользователей соцсетей.
Вторую строчку рейтинга с 26,8% негатива занимает Белла Рапопорт — блогер и феминистка из Санкт-Петербурга. Она прославилась благодаря конфликту с брендом Lush. Женщина попросила представителей компании предоставить ей продукцию в обмен на отзыв, но получила отказ. Пользователи соцсетей высмеяли феминистку за «поберушничество».
Тройку списка затравленных медиаперсон замыкает телеведущая Ольга Скабеева с 13,4% негативных сообщений, ранее занявшая первое место рейтинга. На этот раз Скабееву затравили за шуточное видео, в котором телеведущая рассказала о своем решении баллотироваться в президенты Украины.
В десятку рейтинга затравленных знаменитостей также вошли Владимир Соловьев, Андрей Малахов, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер.