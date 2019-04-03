Семья из Голландии стала участником реалити-шоу в ямальской тундре. Подробностями проекта с корреспондентом «URA.RU» поделилась организатор международного проекта на Ямале, гендиректор турфирмы «Ясавэй» Ольга Васильева.
«Это настоящее реалити-шоу. Семья узнала, куда летит, только в аэропорту Москвы, когда объявили регистрацию на рейс в Салехард. Я сомневаюсь, что они до конца понимали, куда они прибыли. Их сразу на оленьих упряжках доставили в стойбище, нарядили в национальную одежду. Это было полное погружение голландской семьи в культуру ненецкой семьи», — отметила Васильева.
По задумке организаторов, главной идеей проекта стала возможность оценить то, как представители двух совершенно разных культур смогут найти общий язык. «Гости — семья из трех человек (мама, папа и дочь 18 лет) жили в отдельном чуме. Они питались, как и оленеводы, рыбой и мясом. Никаких европейских блюд им не предлагали. Большую часть времени они проводили совместно с ненецкой семьей — ходили на рыбалку, готовили вместе еду. Хозяйка чума показывала женщине из Нидерландов, как готовить чум к ночи и как в нем прибираться днем», — рассказала Васильева.
В ямальской тундре европейцы пробыли четыре дня — с 24 по 28 марта, после чего поделились своими впечатлениями на камеру. Видео о приключениях голландцев на Крайнем Севере пообещали выпустить ближе к сентябрю.
Природа и коренные народы Ямала не в первый раз становятся предметом для съемок. Летом 2018 года влогер Юрий Дудь снял фильм о Ямале в рамках рекламной кампании сети по продаже бытовой техники «Эльдорадо».