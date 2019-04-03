В Кургане после проверки освятили колонию

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца протоиерей Димитрий Алексеев провел обряд освящения зданий общежитий осужденных ИК-1 УФСИН России по Курганской области. Это произошло после окончания московской проверки, которая сочла работу курганского ведомства удовлетворительной
«После проведения обряда священнослужитель совместно с осужденными провел молебен, а также совершил священные таинства крещения и причастия. Двое осужденных приняли решение креститься», — сообщили в пресс-службе зауральского УФСИН. «Считалось, что если дом освящен, то вместе с семьей в нем живет сам Бог, который оберегает его от всех. Тем более необходимо освящать колонии, ведь здесь отбывают наказание люди, которые уже не единожды оступились в жизни, встают на путь исправления», — пояснил помощник начальника УФСИН России по Курганской области Игорь Сивых.
В курганской колонии отбывают наказание 690 осужденных, уточнили в ведомстве. Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году проверка сочла работу УФСИН России по Курганской области неудовлетворительной, после этого спустя год была проведена контрольная проверка.