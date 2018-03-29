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Главные новости Курганской области
16:56  29 марта 2018 0

В зауральском УФСИН завершила работу проверка из Москвы. Ей предшествовало ЧП

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Результаты обещают огласить позднееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московская комиссия завершила плановую проверку учреждений управления службы исполнения наказаний по Курганской области. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, комиссия прибыла в Курган в середине прошлой недели. «Сегодня было итоговое совещание, результаты сообщат позже», — уточнил сотрудник по связям с общественностью Руслан Бурсин.

Ей предшествовало ЧП с одним из высокопоставленных сотрудников УФСИН. Тело помощника начальника УФСИН, подполковника Олега Гринчика, было найдено под окнами его дома в Кургане рано утром в понедельник, 19 марта. Некоторые источники агентства связали это с предстоящей проверкой и предположили, что Гринчик мог быть замешан в уголовном деле экс-руководителя управления Ильгиза Ильясова. Последний сейчас под домашним арестом ждет суда по обвинению в получении взяток и превышении служебных полномочий.

Татьяна Жаткина
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