Школьник, который придумал новый способ освещать улицы, побывал на подстанции СУЭНКО

Несколько школьников из зауральских школ побывали на важнейших энергообъектах ПАО «СУЭНКО» в Курганской области.
«В СУЭНКО побывали три участника и один победитель по направлению „Современная энергетика“ регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов», — рассказали «URA.RU» в компании. В этом году СУЭНКО вошла в состав экспертного совета конкурса. Школьники побывали на подстанции «Тобол», питающей центр Кургана, и головной подстанции Курганского энергоузла — «Промышленной».
Победителем в направлении «Современная энергетика» стал Андрей Грибанов, ученик Шутинской средней школы Катайского района, сообщает пресс-служба СУЭНКО. Школьник представил креативную разработку пьезоэлектрического (преобразующего механическую энергию в электрическую — прим. ред.) источника питания для уличного освещения в рамках своего проекта «Альтернативные источники энергии». Проект Андрея Грибанова будет направлен на федеральный этап конкурса, победители которого попадут на обучение в легендарный образовательный центр «Сириус» в Сочи.