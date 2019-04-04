Антон Шипулин обманул доверие россиян, считает бывший биатлонист Александр Тихонов Фото: Алексей Колчин © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что уральский экс-биатлонист Антон Шипулин бросил спортивную карьеру ради депутатского кресла, обманув ожидания россиян. Об этом он написал в своем блоге «А.Тихонов».

«Сейчас в Екатеринбурге собираются стоить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы [французскому биатлонисту Мартену] Фуркаду, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду. Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги?» — написал Тихонов.

Также легендарный олимпийский чемпион подчеркнул, что не понимает, зачем спортсмены идут в Госдуму. По словам Тихонова, там они ничего не делают, и за несколько лет никто из них не подумал поднять вопрос о доработке законов «О спорте» и «О допинге».

Медиаменеджер Шипулина Иван Тугарин в разговоре с корреспондентом «URA.RU» сообщил, что комментировать критику Александра Тихонова бессмысленно. «Подобные заявления Тихонов делает уже далеко не в первый раз. По этой причине мы не видим оснований комментировать его слова» — заявил представитель спортсмена.

Антон Шипулин намерен стать депутатом и принять участие в праймериз «Единой России» на довыборы в Государственную Думу по Серовскому избирательному округу Свердловской области. Место освободилось после того, как избранный от округа Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области.

Ранее Тихонов уже критиковал Шипулина за такое решение, посоветовав ему отправиться работать «в шахту». По мнению Тихонова, на подготовку спортсмена и его регулярные тренировки потрачены большие деньги. В свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддерживает выдвижение Шипулина, и в конце марта анонсировал строительство спортивного центра, названного его именем.