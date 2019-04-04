Закон о выборах челябинского губернатора поменяют в ускоренном порядке

Поправки в закон о выборах губернатора Челябинской области примут сразу в трех чтениях, сообщил «URA.RU» спикер Заксобрания региона Владимир Мякуш. Новый вариант позволит баллотироваться на этот пост самовыдвиженцам.
«Данный законопроект предполагается утвердить в трех чтениях. Дата сессии, на которой это произойдет, сейчас уточняется», — рассказал председатель Заксобрания.
По информации «URA.RU», заседание пройдет 25 апреля. Предполагается, что в этот же день перед народными избранниками и представителями региональных элит выступит врио губернатора Алексей Текслер. Обычно депутаты собираются на сессии в третий четверг месяца, который выпадает на 18 апреля — но на следующий день в Челябинске ожидают Дмитрия Медведева. Предполагается, что премьер прилетит на экологический форум «Единой России».
Ранее вопрос об изменениях в законе был снят с повестки Заксобрания «для согласования» с врио главы региона. На пресс-конференции 4 апреля Алексей Текслер заявил, что решил идти на выборы как самовыдвиженец. После этого препятствий для внесения поправок не осталось.