Корейцы пообещали «прорыв» при строительстве магистрали Екатеринбург-Челябинск

Амбициозный уральский проект может быть реализован в партнерстве с корейскими специалистами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

В свердловском правительстве обсудили с делегацией Республики Кореи вариант совместного строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург—Челябинск». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики правительства региона.

Встреча состоялась в Екатеринбурге 5 апреля. На ней заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов отметил, что регион «находится в поисках стратегических партнеров для строительства высокоскоростной магистрали, одним из которых является Корея». Чемезов пояснил, что проект должен будет улучшить качество жизни уральцев и повлиять на развитие двух регионов. «Большое внимание уделяем вопросам экономического эффекта для Свердловских и Челябинских предприятий», — уточнил он.

Глава корейской делегации, директор государственного агентства по строительству и управлению железными дорогами республики Корея Чунг Ги Ким рассказал об опыте строительства высокоскоростных магистралей. «Уверен, что при наших технологиях и производственном потенциале России, Свердловской области и Челябинска можно сделать настоящий прорыв в проекте высокоскоросной магистрали», — заявил представитель Кореи. Более детально обсудить сотрудничество стороны договорились после выставки ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в июле в Екатеринбурге.

Высокоскоростная магистраль Екатеринбург — Челябинск попала в список приоритетных проектов программы развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Магистраль длиной 200 километров должна сократить время пути между городами до одного часа. Стоимость проекта превышает 400 млрд рублей.