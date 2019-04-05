Корейцы пообещали «прорыв» при строительстве магистрали Екатеринбург-Челябинск

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
05 апреля 2019 в 14:30
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход к министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому в резиденции губернатора Челябинской области. Челябинск, всм, поезд, высокоскоростная магистраль, макет вмс, шос, брикс
Амбициозный уральский проект может быть реализован в партнерстве с корейскими специалистамиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Строительство высокоскоростной магистрали Москва-Екатеринбург

В свердловском правительстве обсудили с делегацией Республики Кореи вариант совместного строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Екатеринбург—Челябинск». Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики правительства региона.

Встреча состоялась в Екатеринбурге 5 апреля. На ней заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов отметил, что регион «находится в поисках стратегических партнеров для строительства высокоскоростной магистрали, одним из которых является Корея». Чемезов пояснил, что проект должен будет улучшить качество жизни уральцев и повлиять на развитие двух регионов. «Большое внимание уделяем вопросам экономического эффекта для Свердловских и Челябинских предприятий», — уточнил он.

Глава корейской делегации, директор государственного агентства по строительству и управлению железными дорогами республики Корея Чунг Ги Ким рассказал об опыте строительства высокоскоростных магистралей. «Уверен, что при наших технологиях и производственном потенциале России, Свердловской области и Челябинска можно сделать настоящий прорыв в проекте высокоскоросной магистрали», — заявил представитель Кореи. Более детально обсудить сотрудничество стороны договорились после выставки ИННОПРОМ-2019, которая пройдет в июле в Екатеринбурге.

Высокоскоростная магистраль Екатеринбург — Челябинск попала в список приоритетных проектов программы развития «Российских железных дорог» до 2025 года. Магистраль длиной 200 километров должна сократить время пути между городами до одного часа. Стоимость проекта превышает 400 млрд рублей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...