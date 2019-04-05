Скабеева призвала Порошенко и Зеленского «очнуться»

Ранее Скабеева хотела вести дебаты между Порошенко и Зеленским фото: стоп-кадр видео Vesti.Ru

Российскую телеведущую Ольгу Скабееву возмутила подготовка к дебатам кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По ее мнению, ни один из них не думает о реальных проблемах народа своей страны.

«Кандидаты в президенты в прямом эфире сдают свою кровь… А также на Украине — война и тотальная бедность. Какие анализы! Очнитесь вы, наконец!» — написала телеведущая в своем twitter-аккаунте. Также она иронично отметила, что сдачу других анализов «все-таки оставили за кадром».

Ранее Ольга Скабеева вызвалась быть модератором дебатов между Порошенко и Зеленским, напоминает портал «Дни.ру». Она гарантировала им объективность и беспристрастность, а также обещала перевести свой гонорар за проведение дебатов в Международный валютный фонд для погашения внешнего долга Украины.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на 70-тысячном стадионе «Олимпийский» в Киеве 3 апреля. Шоумен поставил условие, что врачи должны проверить их обоих на наличие в крови наркотиков и алкоголя. Оба кандидата в президенты уже сдали анализы. Стоимость их публичного спора, намеченного на 19 апреля, оценили в один млн долларов. Вести его будет крымский журналист Павел Казарин.