Мэр Сочи назвал условие установки памятника погибшим пассажирам Ту-154, летевшим в Сирию

Мэр Сочи Анатолий Пахомов озвучил «URA.RU» условие появления в городе мемориала погибшим пассажирам военного Ту-154, разбившегося на пути в Сирию в 2016 году.
«Мы выделили место в адлерском парке. Все согласовано. Это их [инициаторов создания мемориала] дело, когда они будут открывать памятник. Мы им окажем всяческую поддержку», — сказал Пахомов. Он добавил, что не владеет информацией по срыву открытия стелы.
На сайте мэрии появилась
Ранее сообщалось, что родственники перестали верить сочинским властям, которые долго согласовывали проект стелы, а потом отменили открытие памятника 5 мая 2019 года. Монумент, который представляет из себя двухметровую открытую книгу с именами погибших, создавался силами меценатов и родственников.
Самолет Ту-154 упал в Черное море при вылете из Сочи в Сирию, где должен был пройти благотворительный новогодний концерт. Борт летел из Москвы и приземлился в курортном городе для дозаправки. В самолете были музыканты ансамбля имени Александрова, военные и журналисты, среди пассажиров была глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Погибли все 92 человека, находящиеся на борту — 84 пассажира и восемь членов экипажа. Официальные итоги расследования до сих пор не опубликованы. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотов.
В марте 2019 года родственники погибших потребовали возбудить уголовное дело из-за халатности при дозаправке самолета. Пострадавшие считают, что трагедия произошла из-за смешения разного вида топлива и ряда нарушений при эксплуатации машины, передает
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