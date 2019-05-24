Гараж ямальского мэра-автолюбителя пополнился японским мотоциклом

Мэр Салехарда (ЯНАО) Иван Кононенко в 2018 году заработал 14,3 млн рублей и купил японский мотоцикл. Об этом говорят сведения о доходах, опубликованные на сайте администрации окружной столицы.
Годом ранее глава города заработал на один миллион рублей меньше (13,3 млн рублей). В декларации от 2018 года к автопарку Кононенко, в котором уже числится мотороллер, машины ЗАЗ, ВАЗ, Mercedes, ГАЗ-М-20 («Победа»), «Москвич»-401 и снегоход, добавился еще и мотоцикл Honda (модель неизвестна). Недвижимое имущество у градоначальника за прошедший год не изменилось. Он по-прежнему владеет тремя квартирами (одна из них на Украине) и гаражом, а в пользовании — жилой дом и земельный участок.
Ранее «URA.RU» сообщало, что о доходах за прошлый год отчиталась администрация Губкинского. Мэр Андрей Гаранин по итогам 2017 года заработал 9,3 млн рублей. Главой города он стал лишь 28 сентября 2018 года, поэтому декларации о доходах за прошлый год у него нет.