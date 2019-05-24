Вице-губернатор вслед за мэром отказался исключать сквер из списка площадок под храм в Екатеринбурге

Сергей Бидонько уверен, что все площадки должны участвовать в опросе екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Сквер у драмтеатра в Екатеринбурге должен остаться в числе возможных площадок под строительство храма Святой Екатерины. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, ознакомившись с результатами опроса ВЦИОМ о строительстве храма в сквере, рекомендовал исключить площадку у драмтеатра из числа возможных под возведение собора. Глава региона обещал обратиться к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому с соответствующей просьбой. Однако глава города отказался исключать сквер из шорт-листа для голосования.

«Все площадки, которые будут предложены горожанами [должны участвовать в опросе]. Мы не должны ограничивать права людей высказать свое мнение, раз уж мы начали эту процедуру. Много людей считает, что в сквере не должно быть храма. Но немало людей считает, что храм там должен быть», — заявил Бидонько. По его словам, предложения горожан должны быть изучены градостроительным сообществом и епархией.

Вице-губернатор отметил, что часто люди предлагают возможные места под строительство собора интуитивно, там, где есть пустырь. Однако варианты следует рассматривать также с точки зрения градостроительных норм и религиозных канонов, отметил Бидонько.

В Екатеринбурге почти неделю шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины у театра драмы. В ситуацию вмешался президент России Владимир Путин и предложил властям Екатеринбурга узнать мнение жителей. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство горожан выступают за то, чтобы храм был возведен не в сквере у драмтеатра, а в другом месте.