Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 лет

Авиакомпания Utair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на близкий к перевозчику источник и двух собеседников в банках.
«15 мая [Utair] разослала кредиторам новый вариант урегулирования [задолженности]. Он предполагает пролонгацию выплат по значительной части долгов на 35 лет под символические 0,01%», — передает РБК. Издание отмечает, что речь идет о долге в 31,4 млрд рублей, это 40% от общего долга компании. В пресс-службе Utair прокомментировали, что ведут диалог с кредиторами и ждут согласования нового графика платежей.
Ранее компания просила кредиторов списать долг в 31,4 млрд рублей. Один из держателей долга — Сбербанк —отказался пойти на условия перевозчика. Общая сумма кредитов компании составляет 74,7 млрд рублей. Перевозчик отмечал, что финансовые проблемы ставят под угрозу его деятельность, напоминает агентство Nation News.
Utair является пятой по размеру авиакомпанией России. Штаб-квартира расположена в Сургуте (ХМАО). Основными акционерами являются «Сургутнефтегаз» (через подконтрольную АО «АК-Инвест») — 50,1%, ХМАО — 38,8% и Тюменская область — 8,4%.