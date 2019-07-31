Главу турфирмы «Ямал-трэвел» Алексея Федорушкина, который претендовал на место в Заксобрании Ямала, не зарегистрировали из-за брака в подписных листах. Об этом «URA.RU» сообщили в территориальном избиркоме Салехарда.
«Всех кандидатов зарегистрировали, кроме Федорушкина. У него большой процент брака в подписных листах», — сообщили в избиркоме.
Получить оперативный комментарий от экс-кандидата не удалось. Федорушкин был занят и попросил перезвонить позднее.
Ранее Федорушкин выдвигался на выборы в думу Салехарда, но позже сам снял свою кандидатуру, чем удивил политологов. Мужчина в беседе с «URA.RU» отметил, что он пошел на этот шаг, чтобы сделать упор на гонке в ямальский парламент.
В начале сентября на Ямале пройдут выборы депутатов в городские думы, а также довыборы в окружной парламент. За бывшее место в Заксобрании экс-депутата Елены Зленко будут бороться пять зарегистрированных кандидатов: Игорь Михайлюк («Казачья партия РФ»), Евгений Соколов («Справедливая Россия»), Людмила Журавлева (КПРФ), Елена Смирных (ЛДПР) и Алексей Денисов («Единая Россия»).