30 июля 2019
29 июля 2019

Кандидата в Заксобрание Ямала сняли с выборов. Ради этой кампании он отказался от гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Заксобрания ЯНАО 27 октября 2016, кресла, место, заксобрание янао, депутаты, пустые
Самовыдвиженец Алексей Федорушкин не будет принимать участие в довыборах в Заксобрание ЯмалаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Главу турфирмы «Ямал-трэвел» Алексея Федорушкина, который претендовал на место в Заксобрании Ямала, не зарегистрировали из-за брака в подписных листах. Об этом «URA.RU» сообщили в территориальном избиркоме Салехарда.

«Всех кандидатов зарегистрировали, кроме Федорушкина. У него большой процент брака в подписных листах», — сообщили в избиркоме.

Получить оперативный комментарий от экс-кандидата не удалось. Федорушкин был занят и попросил перезвонить позднее.

Ранее Федорушкин выдвигался на выборы в думу Салехарда, но позже сам снял свою кандидатуру, чем удивил политологов. Мужчина в беседе с «URA.RU» отметил, что он пошел на этот шаг, чтобы сделать упор на гонке в ямальский парламент.

В начале сентября на Ямале пройдут выборы депутатов в городские думы, а также довыборы в окружной парламент. За бывшее место в Заксобрании экс-депутата Елены Зленко будут бороться пять зарегистрированных кандидатов: Игорь Михайлюк («Казачья партия РФ»), Евгений Соколов («Справедливая Россия»), Людмила Журавлева (КПРФ), Елена Смирных (ЛДПР) и Алексей Денисов («Единая Россия»).

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