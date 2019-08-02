На восстановление сгоревшего в Зауралье храма стали массово перечислять деньги

Деревянный храм уничтожил огонь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В фонд «Чимеевская святыня», направленный на восстановление сгоревшего в Зауралье храма, поступило 2,4 млн рублей. Информация об этом содержится на официальном сайте фона. Еще неделю назад на счету было всего 41 195 рублей.

Исполнительный директор фонда Василий Горнушкин заявил в разговоре с «URA.RU», что не может разглашать информацию о жертвователях, если на это нет их письменного согласия. Ранее один из членов попечительского совета, депутат областной думы Александр Брюханов сообщал, что активно работает с предприятиями и состоятельными людьми, призывая их сдавать деньги на храм. «Сейчас мы готовимся вложить и собственные средства», — прокомментировал он от лица организаторов фонда.

Пожар полностью уничтожил храм в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре 3 июля. О создании благотворительного фонда «Чимеевская святыня» стало известно 22 июля. Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков на личной странице в соцсети сообщил, что икона Божьей Матери, которая сильно пострадала в пожаре, готовится к отправке на восстановление. В попечительский совет фонда вошел продюсер Максим Фадеев.