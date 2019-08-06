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«НОВАТЭК» попросил правительство избавить его от таможенных пошлин

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Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Если пошлины не отменят, «НОВАТЭК» должен будет заплатить 11,25 млн долларовФото: Pixabay

Представители газовой компании «НОВАТЭК» попросили правительство освободить от таможенных пошлин их газовозы. С такой просьбой глава компании Леонид Михельсон обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

«Это нужно для того, чтобы НОВАТЭК смог организовать временную перевалку СПГ возле Мурманска — в восточной части Кильдинского пролива», — поясняет газета «Коммерсант». Это необходимо для того, чтобы вывести всю продукцию завода «Ямал СПГ», расположенного в Сабетте, на мировые рынки.

Компании придется выплатить пошлины в размере 11,25 млн долларов в случае переноса точки перевалки сжиженного газа из норвежского Хоннингсвога в Мурманск. Михельсон просит освободить компанию от выплаты этой суммы, для чего необходимо внести корректировки в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза.

Как отмечают эксперты практики таможенного права, российские политики могут сообщить, что хотят снять пошлину с данных судов, но им придется убедить других представителей Евразийского союза в целесообразности этого действия. Решением этого вопроса должен заняться главе Минэкономики Максим Орешкин. В министерстве существование поручения подтвердили, сообщив, что оно будет рассмотрено в августе.

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