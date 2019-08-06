«НОВАТЭК» попросил правительство избавить его от таможенных пошлин

Представители газовой компании «НОВАТЭК» попросили правительство освободить от таможенных пошлин их газовозы. С такой просьбой глава компании Леонид Михельсон обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.
«Это нужно для того, чтобы НОВАТЭК смог организовать временную перевалку СПГ возле Мурманска — в восточной части Кильдинского пролива», — поясняет газета «
Компании придется выплатить пошлины в размере 11,25 млн долларов в случае переноса точки перевалки сжиженного газа из норвежского Хоннингсвога в Мурманск. Михельсон просит освободить компанию от выплаты этой суммы, для чего необходимо внести корректировки в решения Евразийской экономической комиссии и комиссии Таможенного союза.
Как отмечают эксперты практики таможенного права, российские политики могут сообщить, что хотят снять пошлину с данных судов, но им придется убедить других представителей Евразийского союза в целесообразности этого действия. Решением этого вопроса должен заняться главе Минэкономики Максим Орешкин. В министерстве существование поручения подтвердили, сообщив, что оно будет рассмотрено в августе.