Коммунисты Ямала отстранились от московских митингов и проведут свой

Митинг коммунистов состоится 17 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямальские коммунисты 17 августа проведут митинг «За честные и чистые выборы». Акция не связана с прошедшими в Москве протестными движениями. Об этом «URA.RU» сообщила первый секретарь ямальского отделения коммунистов Елена Кукушкина.

«Мы не вдохновлялись московскими митингами. У нас есть „Штаб протестных действий“. Там было принято решение провести акции по всей России. Нам администрация города разрешила провести митинг», — сообщила Кукушкина. По ее словам, заявлено около 50 человек для участия в акции. Митинг начнется в 12 часов в центре Салехарда у памятника Ленину.

Осенью на Ямале пройдет крупная выборная кампания. Ямальцы будут избирать депутатов в городские думы Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска, а также в окружной парламент.

«Штаб протестных действий» — организация центрального комитета КПРФ. В нее входят общественные организации левого направления. Руководителем является депутат госдумы от фракции КПРФ Владимир Кашин. В «Штабе» принимаются решения о проведении всероссийский мероприятий и акций.

В начале августа в Москве 3 августа прошла несогласованная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, не допущенных до выборов в Мосгордуму. Власти столицы согласовали митинг на 10 и 11 августа, однако оппозиция провела акцию раньше. В ходе митинга сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек.