В Utair объяснили, почему им не страшен запрет Минтранса на увеличение продаж билетов

Рекомендация главы Минтранса Евгения Дитриха об ограничении продажи билетов Utair не связана с финансовыми проблемами авиакомпании, поэтому причин для волнения нет. Об этом «URA.RU» сообщил источник внутри руководства перевозчика.
«Посыл министра заключался в том, что Utair должна выстраивать экономически сильную модель, а не работать за счет демпинга цен на билеты. Но слова Дитриха никак не связаны с ухудшением финансовой ситуации перевозчика. Компания работает в обычном режиме», — сообщил инсайдер. Генеральный директор Utair Андрей Мартиросов отказался от комментариев корреспонденту «URA.RU», сославшись на занятость.
Председатель наблюдательного совета авиакомпании Андрей Филатов в беседе с журналистом агентства сообщил, что в Utair сейчас идет активная работа с реструктуризацией долга перед кредиторами. «Предполагается, что в течение осени перевозчик должен выйти на подписание соглашение с нашими банками партнерами, им разосланы новые параметры финансовой модели», — сообщил Филатов.
Ранее сообщалось, что Utair должна банкам более 70 млрд рублей. По данным Росавиации за июнь 2019 года, компания занимает шестое место среди российских перевозчиков. С января по июнь Utair перевез 3,71 млн пассажиров, что на 2,3% выше, чем в аналогичный период прошлого года.