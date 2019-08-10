09 августа 2019

Представители директора ЦУМа назвали настоящую причину ее смерти

© Служба новостей «URA.RU»
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Алла Вербер скончалась в возрасте 61 годаФото: Instagram, Алла Вербер

В команде фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление опубликовано в ее аккаунте в Instagram.

«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер —менингококковый сепсис», — написано на ее страничке. Отмечается, что организм Вербер не справился и инфекцией и 6 августа она скончалась.

В посте также сказано, что похороны пройдут в канадском Торонто 14 августа. «Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер», — заключили ее представители.

Как писало ранее «URA.RU», Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Последние дни она провела в больнице в Форте-дей-Марми. Максим Галкин, Алла Пугачева и Александр Васильев выразили свои соболезнования.

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«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна... Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни. Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, г. Торонто, 14 августа. Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер

Публикация от Alla Verber (@verberalla)

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