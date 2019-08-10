Представители директора ЦУМа назвали настоящую причину ее смерти

Алла Вербер скончалась в возрасте 61 годаФото: Instagram, Алла Вербер
В команде фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер назвали официальную причину ее смерти. Заявление опубликовано в ее аккаунте в Instagram.
«Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер —менингококковый сепсис», — написано на ее страничке. Отмечается, что организм Вербер не справился и инфекцией и 6 августа она скончалась.
В посте также сказано, что похороны пройдут в канадском Торонто 14 августа. «Любим. Помним. Скорбим. Команда Аллы Вербер», — заключили ее представители.
Как писало ранее «URA.RU», Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни. Последние дни она провела в больнице в Форте-дей-Марми. Максим Галкин, Алла Пугачева и Александр Васильев выразили свои соболезнования.