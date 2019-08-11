Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев, который накануне расторг контракт с одной из своих подопечных певицей Наргиз, процитировал современную психологическую прозу. Своими мыслями он поделился в Instagram.
«Нужно пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Именно так начинается все новое», — написал Фадеев. Он также добавил, что нельзя построить ничего нового, не разрушив прежнее. «Всем обновления!» — заключил продюсер.
Фадеев использовал цитату из книги «Мне тебя обещали» азербайджанского писателя Эльчина Сафарли. Книга повествует о том, как жить дальше после испытанных трудностей.
Как писало ранее «URA.RU», продюсерский центра Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз. Артистка заявила, что Фадеев запрещает исполнять ей песни продюсера и не дает выступать. По мнению промоутера Сергея Лаврова, причиной расторжения контракта стало то, что Наргиз выпивала на сцене. Также он добавил, что певица всегда жила «в параллельном мире», напоминает Nation News.