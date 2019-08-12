Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ

Дмитрию Козаку придется подобрать слова, чтобы отказать Грефу в просьбе по Антипинскому НПЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ. Ранее Греф написал президенту РФ Владимиру путину письмо, в котором просил помочь находящемуся на грани закрытия нефтеперерабатывающему заводу.

В письме Грев просил увеличить Антипинскому НПЗ региональную надбавку к обратному акцизу на нефть с 10 до 50%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к акционерам предприятия. Письмо из администрации президента направили Козаку, поручив разобраться в ситуации. Между тем, как отмечает «Коммерсант», Минфин и Минэнерго сочли преференции излишними, так как они могут привести к выпадающим доходам федерального бюджета в 24 млрд рублей в год. Чиновники в министерствах напомнили, что в конце июля правительство уже сделало льготы предприятию на 10 млрд рублей. Кроме того, для предприятия обнулили акциз на авиакеросин на следующие два года.

ФАС и Минприроды раскритиковали просьбу Грефа об изменении условий лицензии на месторождения в Оренбуржье, принадлежащим Антипинскому НПЗ. Глава Сбарбанка собирался проводить своп-операции на добытую нефть под национальным парком «Бузулукский бор». Между тем по действующей лицензии переработка нефти с этого месторождения возможна только на Антипинском НПЗ. Греф считает, что если схему сохранить, то Сбербанк потеряет до 120 млн рублей ежегодно.

Общая задолженность завода перед банками оценивается в пять млрд долларов. На 12 августа в Тюменском областном арбитражном суде назначено слушание о банкротстве завода.