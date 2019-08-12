В Кургане грозят перекрыть федеральную трассу

На стоянку с трассы теперь не попасть Фото: Владимир Бабин

Работники придорожного кафе в пригороде Кургана из-за ремонта федеральной трассы остались без работы. Кафе и стоянка оказались отрезанными от дороги. В знак протеста хозяин кафе и его работники грозят перекрыть федеральную трассу.

Владелец кафе на 277 км трассы «Иртыш» Владимир Бабин рассказал «URA.RU», что придорожный комплекс работает с 1999 года. Его обслуживают 15 человек. «У меня есть все документы, все оформлено официально», — подчеркнул Бабин. Однако по проекту после ремонта дороги поворота к кафе не предусмотрено. «Здесь поставят сплошной отбойник, и никто не сможет попасть на стоянку», — объяснил Бабин суть конфликта. По его словам, в Уралавтодоре, который ведет ремонт трассы, ему неофициально предложили за свой счет сделать разгонные полосы у кафе. Стоимость работ оценили в 17 млн рублей.

«Ликвидация съезда на участке км 276+600 трассы „Иртыш“ была произведена в рамках требований госконтракта по содержанию автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 12+950 — км 465+331 и предписания Курганского территориального отдела Госавтодорнадзора, — рассказала пресс-секретарь АО „УралАвтодор“ Таисия Курбатова. — По информации ФКУ Упрдор „Южный Урал“ документы, подтверждающие право на организацию подъездных путей к объектам дорожного сервиса на этом участке уполномоченными органами, не выдавались». Она добавила, что собственник может обратиться со всеми вопросами по оформлению разрешительных документов в ФКУ Упрдор «Южный Урал».