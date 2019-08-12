В правительстве Ямала грядут сокращения

Глава Ямала Дмитрий Артюхов изменил структуру окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса. Из-за реструктуризации в ведомстве ожидаются сокращения. Проект документа был опубликован 12 августа на сайте окружного правительства.
«Утвердить с 23 сентября 2019 года прилагаемую структуру департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО», — говорится в документе.
В новой структуре департамента упразднят отдел «Управление ГГС и кадрового обеспечения» (10 ед.). Вместо него появится «Общий отдел» (6 ед.). «Сектор специальной работы» (2 ед.) будет на месте бывшего «Отдела кадров» (6 ед.). «Сектор деплопроизводства» (3 ед.) с осени будет называться «Сектором документационного контроля, архива и делопроизводства» (3 ед.). В общей сложности в результате реструктуризации департамента работу могут потерять восемь человек.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного правительства не удалось. Был направлен запрос.
Ранее «URA.RU» сообщало, что кадровые изменения ждут окружной департамент гражданской защиты и пожарной безопасности. У директора подразделения Сергея Юдина с начала ноября должен появится новый заместитель.