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В Кургане не хватает мест для заключенных, которым смягчили наказание

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас зауральцев, осужденных к обязательным работам, приходится отправлять в другие регионыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганская область остро нуждается в исправительном центре для осужденных к принудительным работам в качестве альтернативы колонии. Наличие такой проблемы «URA.RU» подтвердили в региональном УФСИН.

С начала года в ведомство поступило 44 копии постановлений судов о замене некоторым заключенным неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. «В регионе пока нет исправительного центра, чтобы исполнить назначенное наказание», — отметил руководитель пресс-службы ведомства Руслан Бурсин. Чтобы выйти из ситуации, осужденным ищут места в других регионах «практически по всей России».

По данным УФСИН, к 2021 году на базе исправительной колонии №1 в Кургане должен открыться исполнительный центр на 30 мест, однако практика уже показала, что этого недостаточно. Сейчас по предложению областных властей рассматриваются варианты переоборудования некоторых зданий. Исправительный центр можно организовывать и на базе какого-либо предприятия, но пока в регионе такие перспективы также отсутствуют.

Принудительные работы стали применять в России в качестве альтернативы лишению свободы. Осужденные проживают в общежитии и работают на предприятиях, куда добираются самостоятельно. Часть их зарплаты удерживается в доход государства. Проблему отсутствия исправительных центров ранее поднимало «URA.RU». Зауральские правозащитники задавались вопросом, как суд будет приговаривать к принудительным работам, если в регионе нет для этого условий.

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© Служба новостей «URA.RU»
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