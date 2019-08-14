В Кургане не хватает мест для заключенных, которым смягчили наказание

Курганская область остро нуждается в исправительном центре для осужденных к принудительным работам в качестве альтернативы колонии. Наличие такой проблемы «URA.RU» подтвердили в региональном УФСИН.
С начала года в ведомство поступило 44 копии постановлений судов о замене некоторым заключенным неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. «В регионе пока нет исправительного центра, чтобы исполнить назначенное наказание», — отметил руководитель пресс-службы ведомства Руслан Бурсин. Чтобы выйти из ситуации, осужденным ищут места в других регионах «практически по всей России».
По данным УФСИН, к 2021 году на базе исправительной колонии №1 в Кургане должен открыться исполнительный центр на 30 мест, однако практика уже показала, что этого недостаточно. Сейчас по предложению областных властей рассматриваются варианты переоборудования некоторых зданий. Исправительный центр можно организовывать и на базе какого-либо предприятия, но пока в регионе такие перспективы также отсутствуют.
Принудительные работы стали применять в России в качестве альтернативы лишению свободы. Осужденные проживают в общежитии и работают на предприятиях, куда добираются самостоятельно. Часть их зарплаты удерживается в доход государства. Проблему отсутствия исправительных центров ранее поднимало «URA.RU». Зауральские правозащитники задавались вопросом, как суд будет приговаривать к принудительным работам, если в регионе нет для этого условий.