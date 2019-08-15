Магомед Толбоев назвал действия экипажа самолета героическими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Cамолет "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку в Подмосковье

Герой РФ, заслуженный летчик-испытатель России, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев назвал «редчайшим случаем» жесткую посадку самолета «Уральских авиалиний». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «URA.RU».

«Пилоты — большие молодцы и профессионалы, что смогли совершить посадку в таких условиях. Видимо, кукурузное поле было хорошим, кукуруза помогла приземлению. Это редчайший случай и летчиков, возможно, даже наградят за прекрасное выполнение своих обязанностей. Однако здесь, конечно же, не обошлось и без доли везения», — пояснил он.

Толбоев уточнил, что в его карьере тоже был похожий инцидент, когда ему удалось посадить самолет в колхозном поле в Узбекистане. «Главное в таких ситуация для пилота — сохранять спокойствие и не нервничать. Видимо, именно так себя и повел экипаж „Уральских авиалиний“, сейчас вся страна с восхищением обсуждает их действия», — уточнил эксперт.

Ранее сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле под Москвой. Незадолго до этого он столкнулся со стаей птиц. Инцидент произошел утром 15 августа возле аэропорта «Жуковский». Самолет A321 вылетел в Симферополь, но вскоре после взлета совершил жесткую посадку прямо в кукурузном поле. Экипаж и пассажиры не пострадали. Один из пассажиров сообщил журналистам, что лайнер начало трясти спустя примерно пять секунд после взлета.