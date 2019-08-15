Экс-губернатор Зауралья будет получать ежемесячную материальную помощь на родине

Алексей Кокорин получил право на ежемесячную материальную помощь в размере прожиточного минимума Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты Шадринской городской думы поддержали инициативу о присвоении звания «Почетный гражданин города» экс-губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Шадринска. Вместе с этим званием бывший глава региона получил право на ежемесячные выплаты из местного бюджета.

«Сегодня депутаты единогласно кандидатуру Алексея Геннадьевича поддержали», — говорится в сообщении пресс-службы. В ведомстве отметили, что ходатайство о присвоении звания Кокорину подписали 18 почетных жителей Шадринска, а позже с таким же предложением в думу обратились и члены городской общественной палаты. Ожидается, что почетное звание экс-губернатору вручат на главной сцене Дня города 17 августа. Вместе с ним почетным гражданином города станет директора лицея №1 Ольга Степанова.

«Почетный гражданин Шадринска ежемесячно получает материальную помощь в размере прожиточного минимума за счет средств местного бюджета», — рассказал «URA.RU» собственный источник, близкий к администрации города. В случае смерти почетного гражданина, мэрия выделяет денежное пособие на погребение в размере шести минимальных размеров оплаты труда.

Ранее «URA.RU» сообщало, что распоряжение о присвоении Кокорину почетного звания готовили в спешке и под покровом тайны. Решение об этом принимали на внеочередном заседании думы за два дня до вручения, при этом вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Шадринска» в повестке не значился.

Алексей Кокорин был избран губернатором Зауралья в 2014 году, через четыре года он покинул свой пост. До этого он почти 20 лет возглавлял шадринскую администрацию. Ранее звание «Почетный гражданин Курганской области» получил экс-губернатор Олег Богомолов.