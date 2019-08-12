Экс-губернатора Зауралья наградят на родине

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин будет награжден званием «Почетный гражданин Шадринска». Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Распоряжение готовят в спешке и под покровом тайны», — рассказал инсайдер. Согласно объявлению, опубликованному на официальном сайте шадринской думы, 15 августа депутаты соберутся на внеочередной созыв. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Шадринска» в повестке не значится. «У нас уже готовы все приказы на присвоение звания, которое пройдет в день города. Алексея Кокорина в них нет», — рассказала пресс-секретарь администрации Шадринска Тамара Петкова.
Алексей Кокорин был избран губернатором Зауралья в 2014 году, в через четыре года он покинул свой пост. До этого он почти 20 лет возглавлял шадринскую администрацию.
Ранее звание «Почетный гражданин Курганской области» получил экс-губернатор Олег Богомолов.