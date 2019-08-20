Глава Ямала сделал заявление о кадровых перестановках после объезда округа

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов не будет принимать кадровые решения сразу после поездки по округу. Однако он поручит главам муниципалитетов больше общаться с населением. Об этом глава региона сообщил «URA.RU» на брифинге по итогам объезда округа.
«Я не сторонник принятия быстрых кадровых решений», — сказал агентству Артюхов.
Он подчеркнул, что власть на местах должна больше работать с людьми. «Приходилось отвечать в каждом муниципалитете на вопросы, которые должны решаться где-то на подходах местной администрацией», — подчеркнул глава региона.
Один из вариантов решения проблемы, по мнению губернатора, — систематическое общение глав с людьми с помощью прямых эфиров в соцсетях в дополнение к личному приему граждан. «Возможно, я поручу нечто подобное», — сказал Артюхов. Сам глава региона регулярно общается с ямальцами в соцсетях. Все его встречи с населением во время объезда округа транслировали в Instagram.
Губернатор Дмитрий Артюхов 12 августа выехал из Салехарда на объезд региона на отечественном автомобиле. Он успел заехать в Надым, Новый Уренгой, Губкинский, Тарко-Сале и Муравленко. Во время поездки Артюхов встречался с жителями, смотрел на состояние дорог, объектов благоустройства и строительства. Люди активно жаловались на местных чиновников. Например, много замечаний получил глава Нового Уренгоя Иван Костогриз.