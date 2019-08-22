Макс Фадеев поставил точку в отношениях с певицей Наргиз

Максим Фадеев запретил певице Наргиз петь его песни Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Музыкальный продюсер, уроженец Кургана Максим Фадеев окончательно запретил исполнять свои песни певице Наргиз. Ранее Фадеев тайно срывал концертные туры Наргиз.

«От Макса [Фадеева] я получила официальный запрет», — рассказала Наргиз изданию «СтарХит». Она подтвердила, что больше не будет исполнять написанные Фадеевым песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие композиции из альбома «Шум сердца».

Конфликт между музыкантами произошел летом 2019 года. Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз. По словам артистки, Фадеев посылал организаторам гастролей письма об отмене ее выступлений. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что Фадеев разорвал сотрудничество с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю, напоминает агентство Nation News. Музыкальный критик Александр Волков предположил, что скандал между продюсером и исполнительницей на самом деле является пиар-стратегией.