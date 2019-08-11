Музыкальный критик объяснил, что стоит за скандалом Макса Фадеева и Наргиз

Скандал между музыкальным продюсером Максимом Фадеевым и певицей Наргиз похож на пиар-ход. Об этом корреспонденту «URA.RU» заявил музыкальный критик Александр Волков.
Продюсерский центр Фадеева MALFA разорвал контракт с певицей Наргиз. По словам артистки, Фадеев запретил ей исполнять песни, написанные музыкантом, и посылает организаторам гастролей письма об отмене выступлений. Промоутер Сергей Лавров рассказал, что Фадеев разорвал сотрудничество с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю. Музыкальный критик предположил, что конфликт на самом деле является пиар-стратегией.
«Ситуация похожа на придуманный пиар-ход. Они оба, безусловно, талантливые музыканты, и такой разлад может пойти им на пользу», — заявил Волков. При этом критик отметил, что нужно обращать внимание на музыкальную составляющую артистов, а не на скандалы. «Можно оценивать музыку, прическу, а скандалы — не стоит», — пояснил Волков.
Критик предположил, что Наргиз может начать работать над собственным материалом. «Если она начнет писать песни сама, то почему бы и нет. Может у нее есть какие-то наброски», — заключил музыковед.
Как писало ранее «URA.RU», Максим Фадеев заинтриговал подписчиков философской цитатой после скандала с Наргиз. Он заявил, что работает над чем-то новым, но для этого ему нужно сначала покончить с прежними проблемами, намекая на Наргиз.