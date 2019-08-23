В Тобольске произошло смертельное ДТП с участием машины властей

Трагедия произошла на улице Ремезова в Тобольске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мотоциклист разбился насмерть ночью 23 августа в Тобольске, столкнувшись с дорожной техникой. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области. Спецмашина принадлежит муниципальному предприятию ДРСУ-6.

«25-летний водитель мотоцикла въехал в заднюю часть спецмашины в районе дома №15 по улице Семена Ремезова. Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и степень вины участников ДТП», — рассказали агентству в ведомстве. По версии источника агентства, по предварительной информации, байкер нарушал правила дорожного движения.

В дорожном управлении «URA.RU» заявили, что при дорожных работах были соблюдены все меры безопасности. «ДРСУ-6 вело работы по нанесению горизонтальной разметки. Они проводились на освещенном пешеходной переходе с использованием машины-прикрытия, оборудованной проблесковыми маячками желтого цвета и светодиодными дорожными знаками. Схемы мест производства работ были утверждены и согласованы с ОГИБДД», — подчеркнула директор ДРСУ-6 Вера Дробышева.