Власти Прикамья готовят предложение для Курентзиса

Власти Прикамья направят контракт Курентзису до конца недели Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Власти Пермского края готовят проект контракта по руководству Дягилевским фестивалем для экс-руководителя Пермского театра оперы и балета Теодора Курентзиса, рассказал «URA.RU» министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский. Он сообщил, что документ в ближайшее время будет направлен маэстро на рассмотрение.

«Он [контракт] готовится. До конца недели, может быть, его сделают, юристы будут смотреть», — заявил «URA.RU» Торчинский. При этом он не стал раскрывать детали контракта и говорить о том, согласились ли краевые власти с теми условиями, которые им предъявил Курентзис.

Торчинский также рассказал, что Дягилевский фестиваль даже после ухода Курентзиса из Перми никуда не исчезнет. Озвученные планы творческого коллектива маэстро о проведении фестиваля в Париже в театре Шатле — это только мысль, которую высказал Курентзис. «У Теодора есть идея предложить побратимские отношения между Шатле и Дягилевским фестивалем. Но Дягилевский фестиваль — это отдельная история», — пояснил корреспонденту агентства Торчинский.

20 августа стало последним рабочим днем Курентзиса на должности художественного руководителя Пермской оперы. В последние дни работы в театре маэстро поставил властям Прикамья жесткие условия по своему участию в Дягилевском фестивале.