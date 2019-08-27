Хирурги Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи с главой минздрава

Часть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила передумали увольняться после встречи врачей с министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым.
«Два хирурга сказали о том, что отзовут свои заявления об увольнении», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь ГКБ № 1 Нижнего Тагила Алена Усатова.
«Я тоже решил остаться. С министром мы поговорили нормально, он нас услышал, — заявил „URA.RU“ Юрий Изотеев, заведующий отделением хирургии ГКБ № 1. — Больных мы не бросим, это было бы действительно преступлением с нашей стороны. Тем более что в Демидовской больнице ведь все реально уволились, там больше больных по хирургическим показаниям не принимают, и всех везут к нам».
Ранее «URA.RU» сообщало, что все шесть хирургов ГКБ № 1 написали заявления об увольнении. До этого еще в конце июля уволились хирурги и ряд других врачей из Демидовской больницы. Там врачебные ставки закрывают фельдшерами. Обдумывают вопрос увольнения хирурги ГКБ № 4.
После того как скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр поехал на переговоры с тагильскими хирургами, но врачи увольняться не передумали. Теперь стало известно о том, что двое все же решили остаться в больнице. После 1-й горбольницы Цветков поехал в Демидовскую для переговоров с коллективом. Также стало известно, что вслед за тагильскими врачами написали заявление об увольнении все врачи отделения травматологии ЦГБ Пятигорска.