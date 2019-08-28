Канделаки назвала четыре причины массового увольнения врачей на Урале

Низкая зарплата, неоплачиваемые переработки, желание следователей наказать врачей из-за ошибок и отсутствие кадров — главные причины медицинского кризиса в Нижнем Тагиле, заявила гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки. По ее мнению, теперь, когда о проблеме доложили президенту РФ Владимиру Путину, необходимо исправлять системные недоработки.
«Высококвалифицированный врач, который из дневной смены вынужден постоянно уходить на ночное дежурство, зарабатывает около 60 тысяч рублей. Заведующий вторым хирургическим отделением в Демидовской больнице работает во всех больницах города и в поликлинике, и чтобы заработать 100 тысяч рублей, проводит на работе 23 суточных смены!» — написала Канделаки в Telegram.
Журналистка написала, что врачи вынуждены зарабатывать не только на себя, но и на адвоката, потому что при врачебной ошибке следователи стремятся максимально жестко наказать медиков. В заключение Канделаки заявила, что один врач в Нижнем Тагиле ведет 75 пациентов, что говорит об отсутствии кадров.
Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле началось с Демидовской больницы, где врачи пожаловались на начальство и низкие зарплаты. Позже из-за недоплачиваемых переработок уволиться решили их коллеги с горбольницы №1.
Региональный минздрав пообещал, что врачи получат доплаты, после чего пятеро из шести докторов согласились продолжить работу. В Кремле объявили, что ответственность за низкую зарплату лежит на властях субъектов РФ.