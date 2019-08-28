Новый знак — способ чиновников снять с себя ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Профсоюзном мосту установили новый дорожный знак «Ограничение минимальной дистанции в 40 метров». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Дорожный знак запрещает движение транспортных средств с дистанцией между ними меньше указанной на знаке. Его действие будет распространяться до перекрестка улиц Профсоюзная — Эрвье (Газовиков). «Знак был установлен по решению комиссии по безопасности дорожного движения администрации Тюмени. В 2018 году здесь образовался очаг концентрации ДТП. Было три случая, в том числе со смертельными исходами», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что знак установлен, чтобы предотвратить аварии. «Специально никто не будет стоять и караулить водителей в пробке», — заключили представители ГИБДД.

В беседе с «URA.RU» автоэксперт Максим Едрышев высказал мнение, что знак установлен чиновниками, чтобы снять с себя какую-либо ответственность, и предположил, что его установка повлечет за собой постоянные нарушения ПДД. «Я не знаю ни одного случая в России, чтобы наказывали за несоблюдение требований этого знака. У нас просто нет технической возможности замерить расстояние», — отметил собеседник.

В качестве примера, где этот знак действительно работает, эксперт привел Европу: «Местные власти рисуют круги: например, дистанция 20 метров, через каждые 20 метров нарисован кружок на асфальте, и водители могут ориентироваться».