12 июля 2025
11 июля 2025

«Окровавленное чучело»: тюменцы удивились странной находке в лесу. Фото

Тюменцы испугались окровавленного чучела в лесу
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы нашли в лесу окровавленное чучело в платье невесты
Тюменцы нашли в лесу окровавленное чучело в платье невесты Фото:

Жители Тюмени удивились странной находке в лесу у ТЭЦ-2. Они рассказали, что увидели «окровавленное чучело» в платье невесты, которое напугало горожан.

«В лесу в районе ТЭЦ-2 заметили окровавленное чучело. Оно напоминало платье невесты», — написано в telegram-канале «Тюмень №1».

В комментариях тюменцы уже построили теории заговоров о странных обрядах и жертвоприношениях, однако более рациональные горожане сказали, что по платью видно, что красные пятна — просто краска. Они думают, что такое чучело — просто реквизит со съемки или какая-то декорация.

Тюменцы испугались окровавленного чучела в леу
Тюменцы испугались окровавленного чучела в леу
Фото:

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Жители Тюмени удивились странной находке в лесу у ТЭЦ-2. Они рассказали, что увидели «окровавленное чучело» в платье невесты, которое напугало горожан. «В лесу в районе ТЭЦ-2 заметили окровавленное чучело. Оно напоминало платье невесты», — написано в telegram-канале «Тюмень №1». В комментариях тюменцы уже построили теории заговоров о странных обрядах и жертвоприношениях, однако более рациональные горожане сказали, что по платью видно, что красные пятна — просто краска. Они думают, что такое чучело — просто реквизит со съемки или какая-то декорация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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