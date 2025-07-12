Тюменцы нашли в лесу окровавленное чучело в платье невесты
Жители Тюмени удивились странной находке в лесу у ТЭЦ-2. Они рассказали, что увидели «окровавленное чучело» в платье невесты, которое напугало горожан.
«В лесу в районе ТЭЦ-2 заметили окровавленное чучело. Оно напоминало платье невесты», — написано в telegram-канале «Тюмень №1».
В комментариях тюменцы уже построили теории заговоров о странных обрядах и жертвоприношениях, однако более рациональные горожане сказали, что по платью видно, что красные пятна — просто краска. Они думают, что такое чучело — просто реквизит со съемки или какая-то декорация.
Тюменцы испугались окровавленного чучела в леу
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