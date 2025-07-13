В Ростовской области огонь охватил 30 гектаров леса

В Ростовской области зафиксирован крупный лесной пожар площадью 30 гектаров. Возгорание произошло на территории Мартыновского лесничества, сообщило Министерство природных ресурсов региона.
«Сегодня на территории Мартыновского лесничества зафиксирован лесной пожар», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 110 человек и 59 единиц техники.
В тушении участвуют сотрудники лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, а также волонтеры. «На 16:30 площадь пожара составляет 30 гектаров», — уточнили в Минприроды региона.
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