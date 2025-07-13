В Ростовской области огонь охватил 30 гектаров леса

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В Ростовской области бушует лесной пожар
В Ростовской области бушует лесной пожар Фото:

В Ростовской области зафиксирован крупный лесной пожар площадью 30 гектаров. Возгорание произошло на территории Мартыновского лесничества, сообщило Министерство природных ресурсов региона.

«Сегодня на территории Мартыновского лесничества зафиксирован лесной пожар», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 110 человек и 59 единиц техники.

В тушении участвуют сотрудники лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, а также волонтеры. «На 16:30 площадь пожара составляет 30 гектаров», — уточнили в Минприроды региона.

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В Ростовской области зафиксирован крупный лесной пожар площадью 30 гектаров. Возгорание произошло на территории Мартыновского лесничества, сообщило Министерство природных ресурсов региона. «Сегодня на территории Мартыновского лесничества зафиксирован лесной пожар», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. По данным ведомства, к ликвидации пожара привлечены 110 человек и 59 единиц техники. В тушении участвуют сотрудники лесного хозяйства, МЧС, ДПЧС, муниципалитета, а также волонтеры. «На 16:30 площадь пожара составляет 30 гектаров», — уточнили в Минприроды региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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