11 июля 2025

Рэпер МОТ может выпустить совместный альбом с тюменским оркестром

Рэпер МОТ планирует выпустить совместный альбом с тюменским оркестром
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рэпер не исключил выход совместного альбома
Рэпер не исключил выход совместного альбома Фото:

Рэпер МОТ и Тюменский филармонический оркестр ведут переговоры по поводу выпуска совместного объема. Об этом музыкант рассказал корреспонденту URA.RU на фестивале «Лето в Тобольском кремле».

«На счет выхода альбома в коллаборации с тюменским оркестром. На данный момент мы ведем переговоры. Идет обсуждение» — поделился подробностями музыкант.

Ранее МОТ рассказал о своем первом опыте выступления с Тюменским филармоническим оркестром. Он обратил внимание, что с классической музыкой его композиции начали звучать по-другому. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэпер МОТ и Тюменский филармонический оркестр ведут переговоры по поводу выпуска совместного объема. Об этом музыкант рассказал корреспонденту URA.RU на фестивале «Лето в Тобольском кремле». «На счет выхода альбома в коллаборации с тюменским оркестром. На данный момент мы ведем переговоры. Идет обсуждение» — поделился подробностями музыкант. Ранее МОТ рассказал о своем первом опыте выступления с Тюменским филармоническим оркестром. Он обратил внимание, что с классической музыкой его композиции начали звучать по-другому. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...