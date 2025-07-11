Рэпер МОТ может выпустить совместный альбом с тюменским оркестром

Рэпер не исключил выход совместного альбома
Рэпер МОТ и Тюменский филармонический оркестр ведут переговоры по поводу выпуска совместного объема. Об этом музыкант рассказал корреспонденту URA.RU на фестивале «Лето в Тобольском кремле».
«На счет выхода альбома в коллаборации с тюменским оркестром. На данный момент мы ведем переговоры. Идет обсуждение» — поделился подробностями музыкант.
Ранее МОТ рассказал о своем первом опыте выступления с Тюменским филармоническим оркестром. Он обратил внимание, что с классической музыкой его композиции начали звучать по-другому.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!