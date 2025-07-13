Тюменские школьники нашли развлечение в прыжках через пустое расстояние между крышами многоэтажных домов
Жители Тюмени обеспокоены поведением детей, которые прыгают с крыши на крышу на многоэтажных домах. По их словам, это очень опасное развлечение, которое может привести к серьезным и трагическим последствиям.
«На Московском тракте, дети прыгают по крышам. Неизвестно, чем могут закончиться, такие экстремальные прогулки», — пишет обеспокоенная горожанка в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Она также поделилась видео опасных развлечений детей. На кадрах видно, что школьники перепрыгивают пустое расстояние между крышами многоэтажных домов.
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