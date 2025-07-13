13 июля 2025
12 июля 2025

Тюменцев напугали дети, прыгающие по крышам многоэтажек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские школьники нашли развлечение в прыжках через пустое расстояние между крышами многоэтажных домов
Тюменские школьники нашли развлечение в прыжках через пустое расстояние между крышами многоэтажных домов Фото:

Жители Тюмени обеспокоены поведением детей, которые прыгают с крыши на крышу на многоэтажных домах. По их словам, это очень опасное развлечение, которое может привести к серьезным и трагическим последствиям.

«На Московском тракте, дети прыгают по крышам. Неизвестно, чем могут закончиться, такие экстремальные прогулки», — пишет обеспокоенная горожанка в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Она также поделилась видео опасных развлечений детей. На кадрах видно, что школьники перепрыгивают пустое расстояние между крышами многоэтажных домов.

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Жители Тюмени обеспокоены поведением детей, которые прыгают с крыши на крышу на многоэтажных домах. По их словам, это очень опасное развлечение, которое может привести к серьезным и трагическим последствиям. «На Московском тракте, дети прыгают по крышам. Неизвестно, чем могут закончиться, такие экстремальные прогулки», — пишет обеспокоенная горожанка в telegram-канале «ЧС Тюмень». Она также поделилась видео опасных развлечений детей. На кадрах видно, что школьники перепрыгивают пустое расстояние между крышами многоэтажных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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