Путин сделал предсказание о будущем России

Путин: либо РФ будет суверенной, либо ее не будет вообще
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Путин рассказал, какое будущее ждет Россию
Путин рассказал, какое будущее ждет Россию Фото:

Россия либо сохранит свою независимость и суверенитет, либо перестанет существовать как государство. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью.

«Просто имея в виду такую глобальную мощь самих Соединенных Штатов — они помалкивали и держали язык за зубами. Но, повторяю: я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул президент в интервью каналу «Россия».

Путин также рассказал, что, готовясь к выступлению на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, он принял решение переписать подготовленный коллегами текст своего выступления. Президент счел важным сформулировать позицию России самостоятельно и прямо обозначить озабоченность состоянием международных отношений. По его словам, только так можно было привлечь внимание к проблемам в диалоге между государствами и обозначить принципы внешней политики страны.

Ранее Владимир Путин подчеркивал, что после распада СССР российское руководство ожидало более тесного сотрудничества с Западом, однако западные страны игнорировали. Для стратегические интересы Москвы и неоднократно отвергали предложения по вопросам безопасности. По мнению президента, в основе противоречий лежат не идеологические разногласия, а геополитические интересы, что проявилось в расширении НАТО и ухудшении отношений между Россией и Западом.

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Россия либо сохранит свою независимость и суверенитет, либо перестанет существовать как государство. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью. «Просто имея в виду такую глобальную мощь самих Соединенных Штатов — они помалкивали и держали язык за зубами. Но, повторяю: я говорил это не для того, чтобы с кем-то поспорить и как-то противопоставить Россию, просто мы по-другому жить не можем, Россия будет либо независимой и суверенной, либо ее не будет вообще», — подчеркнул президент в интервью каналу «Россия». Путин также рассказал, что, готовясь к выступлению на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, он принял решение переписать подготовленный коллегами текст своего выступления. Президент счел важным сформулировать позицию России самостоятельно и прямо обозначить озабоченность состоянием международных отношений. По его словам, только так можно было привлечь внимание к проблемам в диалоге между государствами и обозначить принципы внешней политики страны. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что после распада СССР российское руководство ожидало более тесного сотрудничества с Западом, однако западные страны игнорировали. Для стратегические интересы Москвы и неоднократно отвергали предложения по вопросам безопасности. По мнению президента, в основе противоречий лежат не идеологические разногласия, а геополитические интересы, что проявилось в расширении НАТО и ухудшении отношений между Россией и Западом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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