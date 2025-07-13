В Лондоне умер экс-президент Нигерии Мухаммаду Бухари

Экс-президент Нигерии Бухари умер в возрасте 83 лет
Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в лондонской клинике. Об этом сообщил его представитель Гарба Шеху в соцсети X.
«Семья бывшего президента объявила о кончине бывшего президента Мухаммаду Бухари сегодня в одной из клиник Лондона», — написал он. Бухари было 83 года.
Он являлся главой государства с 1983 по 1985 год. В 2015 году был избран на должность президента страны и переизбран в 2019 году.
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