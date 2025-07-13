Регионы «тюменской матрешки» вошли в топ-3 по объемам просрочек по кредитам

В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, объем просроченной задолженности по розничным кредитам с января по июнь 2025 года вырос на 24% и достиг 49,5 млрд рублей. По данным аналитиков коллекторского агентства «Долговой консультант», предоставленным РБК Тюмень, регион занял третье место в России по этому показателю.
Генеральный директор агентства Денис Аксенов отметил, что в целом по стране средний ежемесячный прирост объема неплатежей составил 40 млрд рублей. «Если негативная динамика не будет остановлена, к концу 2025 года доля просроченной задолженности может превысить 10%, то есть каждый десятый кредитный рубль станет проблемным. Это способно привести к дальнейшему ужесточению кредитной политики банков по отношению к необеспеченным займам», — цитируют слова Аксенова на сайте издания.
Массовый рост неплатежей по кредитам связан с массовым оформлением займов летом-осенью 2024 года. Жители региона спешили взять кредиты на фоне слухов об ужесточении требований, не оценивая финансовую нагрузку, а ставки выше 30% годовых перестали их останавливать.
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