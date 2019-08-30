Самые дорогие сборы ребенка в школу оказались в одном из уральских регионов

Ямал вошел в рейтинг регионов, где родителям придется потратиться, чтобы собрать ребенка в школу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ямал вошел в пятерку регионов России, где дороже всего собрать ребенка в школу. «Набор первоклассника» обойдется родителям в круглую суму. Об этом говорится в исследовании Росстата.

По данным статистического агентства, за «набор» для мальчика родителям на Чукотке придется заплатить— 24,6 тысяч рублей, на Камчатке — 24,3 тысяч рублей, в Ненецком округе — более 23 тысяч рублей, в Хабаровском крае — 22,9 тысяч рублей и в ЯНАО — 22,8 тысяч рублей. «Набор первоклассницы» обойдется в 31,7 тысячи рублей на Камчатке. В Хабаровском крае эта сумма составляет более 30 тысяч рублей, на Чукотке — 29,5 тысяч рублей, в Ненецком округе более 29 тысяч рублей и 28,5 тысяч рублей в ЯНАО.

При этом средняя цена в этом году по России на сбор в школу мальчика составляет 18,5 тысяч рублей, а девочки — 22,9 тысяч рублей. В 2018 году эта сумма была на отметке 17,9 и 22,5 тысяч рублей соответственно.

В регионы, где дешевле всего будет собрать детей в школу, вошли Орловская и Омская области, республики Ингушетия, Мордовия и Алтай, а также Забайкальский край.

«Набор первоклассника» для мальчика включает в себя школьную и спортивную форму, обувь, рюкзак, ручки, карандаши, фломастеры, альбом для рисования, учебники и пять рабочих тетрадей. Для девочки: платье, сарафан, блузка, юбка, джемпер, обувь, колготки, спортивный костюм и аналогичные канцелярские принадлежности.