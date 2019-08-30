В Зауралье мэр города уходит в отставку

Евгений Волынец (в центре) вызвал недовольство у региональных властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава города Далматово Евгений Волынец уходит в отставку. Это подтвердил в разговоре с «URA.RU» сам градоначальник.

«Исполнять обязанности главы города будет заместитель Спицын Сергей Анатольевич», — уточнил Евгений Волынец. Также он добавил, что переходит на новую работу в Далматове, однако не стал озвучивать должность. Отставку главы примут на внеочередном заседании городской думы.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что отставка вызвана недовольством руководства региона работой Волынца. «Администрация города не справилась с своевременным запуском работ, на которые были выделены дополнительные деньги по линии нацпроектов и территориального развития», — сообщил собеседник агентства.

Город Далматово получил статус территории опережающего развития в марте 2018 года.