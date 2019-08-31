На Южном Урале муж Голиковой устроил банкет в честь 100-летия своего отца

Муж вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой устроил в Челябинске банкет в честь 100-летия своего покойного отца. Об этом URA.RU сообщили собственные источники.
Банкет организовали в ресторане отеля «Малахит», причем зарезервировали место заранее. Муж Голиковой, президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко организовал банкет в честь своего покойного отца — бывшего педагога Бориса Христенко. Мероприятие посетили топовые политики и бизнесмены. «Среди приглашенных были Александр Аристов, Валерий Гартунг, Марк Лейвиков, Виктор Рашников, семья Видгофов, Александр Шестаков и другие», — рассказали источники «URA.RU».
Бориc Христенко, инженер по образованию, был доцентом Челябинского политехнического института, занимал должность секретаря партбюро кафедры. В 18 лет был репрессирован, 10 лет провел в лагерях. Автор мемуаров «Повесть о пережитом», которые легли в основу сериала.
Татьяна Голикова прибыла с визитом в Челябинск вместе с главой Минэнерго Александром Новаком. Она уже посетила Челябинскую областную клиническую больницу, где констатировала снижение младенческой смертности в регионе, и Южно-Уральский госуниверситет. Вице-премьер заявила, что в ЮУрГУ, наблюдательный совет которого возглавляет Виктор Христенко, создадут собственный научный центр, пишет 74.RU.