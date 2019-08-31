По данным Татьяны Голиковой, младенческая смертность на Южном Урале снизилась на 1,5% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве РФ социальный блок, констатировала снижение младенческой смертности в Челябинской области. Об этом она заявила во время визита в областную больницу в сопровождении врио главы региона Алексея Текслера.

«Татьяна Голикова констатировала, что [в Челябинской области] снизился показатель младенческой смертности», — пишет газета «Вечерний Челябинск» в своем telegram-канале. По данным Голиковой, в первом полугодии 2019 года было зафиксировано на 1,5% меньше случаев смерти новорожденных, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писало «URA.RU», в сентябре 2018 года Счетная палата, которую Голикова возглавляла до перехода в правительство, включила Челябинскую область в список регионов с наиболее высокими показателями младенческой смертности. По данным ведомства, в январе—июле число таких случаев выросло на 26% по сравнению с первым полугодием 2017 года.