30 августа 2019
29 августа 2019

Вице-премьер озвучила новые данные по младенческой смертности на Южном Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
По данным Татьяны Голиковой, младенческая смертность на Южном Урале снизилась на 1,5%Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в правительстве РФ социальный блок, констатировала снижение младенческой смертности в Челябинской области. Об этом она заявила во время визита в областную больницу в сопровождении врио главы региона Алексея Текслера.

«Татьяна Голикова констатировала, что [в Челябинской области] снизился показатель младенческой смертности», — пишет газета «Вечерний Челябинск» в своем telegram-канале. По данным Голиковой, в первом полугодии 2019 года было зафиксировано на 1,5% меньше случаев смерти новорожденных, чем за аналогичный период прошлого года.

Как писало «URA.RU», в сентябре 2018 года Счетная палата, которую Голикова возглавляла до перехода в правительство, включила Челябинскую область в список регионов с наиболее высокими показателями младенческой смертности. По данным ведомства, в январе—июле число таких случаев выросло на 26% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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