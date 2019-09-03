Рейс Utair задержали из-за попадания в самолет птицы

Из-за неисправности Utair пришлось задействовать резервный борт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Рейс Utair в Тюмень из Нижневартовска не смог вылететь вовремя из-за попадания в самолет птицы. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе авиакомпании. Ранее агентство сообщало, что в тюменском аэропорту на несколько часов задержали вылет в Уфу и Казань, поскольку туда должен был лететь югорский борт.

«Рейсы Нижневартовск—Ханты-Мансийск—Тюмень—Уфа выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета попала птица. Компания заменила борт, резервный прилетел из Сургута», —рассказали в пресс-службе перевозчика. При этом, из Уфы в Казань удалось вылететь по расписанию.

Судя по онлайн-табло аэропорта Рощино, югорский рейс прибыл в Тюмень в 12:36 вместо 09:45. В Уфу, которая является промежуточным пунктом в маршруте до Казани, пассажиры вылетели в 13:43, хотя первоначально должны отправиться в 10:35.

15 августа самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку на кукурузное поле в Подмосковье после столкновения со стаей птиц. Жертв удалось избежать благодаря профессионализму пилотов, которым были присвоены звания Героев России.