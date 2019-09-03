В Зауралье придумали, чем заманить избирателей на участки в день голосования

Жители региона смогут проверить свое здоровье Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

В день голосования за кандидатов в губернаторы Курганской области 8 сентября жители региона смогут пройти бесплатные обследования. О проведении акции «Ты здоров — ты силен!» сообщила пресс-служба главы Зауралья.

«В рамках акции в Кургане, Шадринске и районных центрах будут работать посты по измерению артериального давления, уровня холестерина, глюкозы в крови, антропометрии. Можно будет пройти ЭКГ, флюорографию, поставить прививку от гриппа», — говорится в сообщении. Уточняется, что в Кургане такие площадки появятся рядом с 32 избирательными участками, время их работы — с 9:00 до 12:00. По такому же графику будут работать три площадки в Шадринске.

С 10.00 до 14.00 медики также будут работать в крупных селах: селе Большое Курейное Макушинского района, селе Краснознаменское Мишкинского района, селе Михалево Целинного района, селе Пичугино Варгашинского района, селе Введенское и поселке КГСХА Кетовского района.