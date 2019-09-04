Экс-владельцу Антипинского НПЗ Мазурову предъявили новое обвинение

Дмитрия Мазурова обвинили в особо крупной растрате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Бывшему владельцу Антипинского НПЗ, главе компании «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявили новое обвинение в особо крупной растрате. Об этом журналистам рассказал его адвокат Тимур Хутов.

«Мы подтверждаем, что Дмитрию Петровичу Мазурову предъявлено новое обвинение», — приводит РБК слова собеседника. По его словам, сейчас следствие оспаривает законность и экономическую целесообразность нескольких сделок, которые были заключены от имени НПЗ бывшим генеральным директором Геннадием Лисовиченко. Кроме того, следователи считает «не в полной мере исполненным» кредитный договор 2015 года между заводом и Сбербанком.

Хутов, в свою очередь, подчеркнул, что выводы СК являются абсурдными, поскольку стороны не оспаривали этот договор в судебном порядке и подтверждали его условия: «Договор пролонгирован новым генеральным директором НПЗ Максимом Андриасовым, назначенным представителями Сбербанка».

Дмитрий Мазуров, как напоминает RT, находится под арестом по уголовному делу о невозврате кредита. Он был взят под стражу в июле этого года. Сторона обвинения полагает, что бизнесмен растратил 600 млн долларов, взятых в кредит у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.