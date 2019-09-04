03 сентября 2019
02 сентября 2019

Директор Антипинского НПЗ обратился к сотрудникам в связи с банкротством

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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , оператор производственного процесса, антипинский нпз, нпз
Руководство завода обещает, что на рабочих процедура наблюдения не отразитсяФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Банкротство Антипинского НПЗ

Глава Антипинского НПЗ Максим Андриасов «во избежание слухов» рассказал работникам предприятия о том, какое будущее их ждет в связи с введением процедуры наблюдения. Официальное обращение было опубликовано на сайте АНПЗ.

«Процедура наблюдения приостанавливает исполнение документов по имущественным взысканиям, в том числе снимает аресты. Это означает, что теперь никто не сможет заблокировать наши счета и повлиять на текущую деятельность предприятия», — заявил Максим Андриасов.

Для Антипинского НПЗ, совокупный долг которого составляет 5 млрд долларов, это хороший вариант развития событий. Тем более что инициатором банкротства предприятия выступает дочерняя компания его основного кредитора, Сбербанка, — ООО «СБК».

В своем обращении директор АНПЗ отметил, что процедура никак не скажется на коллективе, поскольку предприятие сможет производить и отгружать продукцию, а также вовремя выплачивать зарплату и выполнять «социальные обязательства».

«Процедура наблюдения — это первый шаг на пути к финансовому оздоровлению компании», — отметил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 3 сентября арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение на Антипинском НПЗ. Согласно решению, иск «СБК» был удовлетворен частично, компания была включена в список кредиторов третье очереди на сумму 71 млн рублей. Общая сумма долга завода оценивается в 346 млрд рублей.

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