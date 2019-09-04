Директор Антипинского НПЗ обратился к сотрудникам в связи с банкротством

Глава Антипинского НПЗ Максим Андриасов «во избежание слухов» рассказал работникам предприятия о том, какое будущее их ждет в связи с введением процедуры наблюдения. Официальное обращение было опубликовано на сайте АНПЗ.
«Процедура наблюдения приостанавливает исполнение документов по имущественным взысканиям, в том числе снимает аресты. Это означает, что теперь никто не сможет заблокировать наши счета и повлиять на текущую деятельность предприятия», — заявил Максим Андриасов.
Для Антипинского НПЗ, совокупный долг которого составляет 5 млрд долларов, это хороший вариант развития событий. Тем более что инициатором банкротства предприятия выступает дочерняя компания его основного кредитора, Сбербанка, — ООО «СБК».
В своем обращении директор АНПЗ отметил, что процедура никак не скажется на коллективе, поскольку предприятие сможет производить и отгружать продукцию, а также вовремя выплачивать зарплату и выполнять «социальные обязательства».
«Процедура наблюдения — это первый шаг на пути к финансовому оздоровлению компании», — отметил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 3 сентября арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение на Антипинском НПЗ. Согласно решению, иск «СБК» был удовлетворен частично, компания была включена в список кредиторов третье очереди на сумму 71 млн рублей. Общая сумма долга завода оценивается в 346 млрд рублей.